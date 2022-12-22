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الكرملين: تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت لن يسهم في تسوية الصراع بين موسكو وكييف

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

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