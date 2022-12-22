شاهد.. غضب الشارع المصري من القانون الجديد بشأن قناة السويس

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. كثيرون يضكرون اللحظة التي خرج فيها الزعيم المصري السابق جمال عبد الناصر معلنا تأميم قناة السويس وجعلها شركة مصرية.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا عارما حول إعلان تمرير قانون يسمح ببيع أصول هيئة قناة السويس بحجة زيادة الإيرادات، حيث كتبت "سيلين ساري": "فيه خيانة.. قانون صندوق قناة السويس باختصار هو احتيال على الشعب. صناديق السيسي السيادية عن طريقها باع البلد دون الرجوع لاصحابها. استلم مصر وهي فيها تيران وصنافير والنيل وقناة السويس والاهرام وسينا والان لم يبق غير الاهرام".

وجاء في حساب"روزم أوجاع" حول هذا الموضوع: "على قناة السويس هى ملك للشعب وعلى الشعب ان يقرر فيها مصيره بنفسه وليس السيسى ولا البرلمان ولا الجهات السيادية الحق فى التنازل على شبر من اراضى البلاد او بيعها بأى حجة".

وأما حساب "تيم المرابطون" فغرد حول هذا الموضوع: "قناة السويس التي حفرت بسواعد ملايين المصريين ومات فيها مئات الآلاف وضحى لتحريرها الملايين، وغرق فيها طموح المحتلين. عسكر السيسي يعرضونها للتأجير الآن".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..