هل ستسارع دول العدوان إلى خفض التصعيد العسكري في اليمن؟

العالم- اليمن

واضاف الهتار في تغريدة على تويتر:

"اليوم باتت #السعودية و #الإمارات على يقين بأن أمن #اليمن هو الأساس لأمن المنطقة، لذلك تسارعان إلى خفض التصعيد العسكري! كذلك، عليهما إدراك أن تقسيم اليمن جزء من الحرب، وبالتالي أمن المنطقة سيبقى في دائرة الخطر حتى يخرج التحالف وتخرج معه كل مشاريعه".

وفي عام 2015، شنت السعودية وعدد من حلفائها، عدوانا على اليمن لما اسموه حينذاك اعادة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ، وصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن بانه أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ حيث استشهد وجرح عشرات الآلاف، وتعرض البنى التحتية للتدمير وتعرض الملايين لخطر المجاعة.