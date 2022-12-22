ما الذي يتربص بالصهاينة كي يقلقوا بشدة؟

خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان ما يشار اليه ان هناك تبدّل كبير على مستوى العمليات العسكرية داخل الجيش الصهيوني خاصة المناخ العام الذي يجري التسويق له، يتحدثون عن تغيّر وتبدّل في تعليمات اطلاق النار على الفلسطينيين وطريقة القتل والتصفية وهو ما تبدّى من خلال عدة عمليات قتل ميداني حصلت بشكل مباشر لفلسطينيين وليس آخرهم ما حصل للشهيد جنى زكارنة التي قتلت على سطح منزلها.

واوضح عواضة، ان ردة الفعل والقلق الذي يراود الصهاينة ان هناك فشلا كبيراً على مستوى عملية كسر الامواج التي امتدت لعدة اشهر ولم تحصل على اي نتيجة، ومستوى عدد الشهداء الفلسطينيين الذي تجاوز المئتين، حيث جرى اغتيال 50 مقاوماً بشكل مباشر، مقابل 31 جندي ومستوطن اسرائيلي تم قتلهم.

ولفت عواضة الى ان هذا الامر يشير على ان الساحة مفتوحة على عدة احتمالات، وان الاحتمال الاكبر هو التصعيد المقاوم الذي سيخلق المزيد من القلق للصهاينة.

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https://www.alalam.ir/news/6484103