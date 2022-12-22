الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

القطاع الصناعي الإيراني يحقق نموا في الانتاج بنسبة 4.9 %

القطاع الصناعي الإيراني يحقق نموا في الانتاج بنسبة 4.9 %
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني أن النمو الاقتصادي للإنتاج في القطاع الصناعي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 4.9 بالمئة، لافتا إلى أن عدد العاملين في الوحدات الصناعية والمنجمية في البلاد يبلغ أكثر من 8 ملايين شخص.

العالم - إيران

وقال رضا فاطمي أمين في تصريح له اليوم في مدينة تبريز شمال غرب إيران: إن نمو الإنتاج أدى إلى زيادة العمالة ووفقا للإحصاءات، فقد بلغ عدد العاملين في الوحدات الصناعية والمنجمية اكثر من 8 ملايين شخص في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (العام الإيراني بدأ في 21 آذار/مارس).

واضاف أن: النمو الاقتصادي للإنتاج بلغ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 4.9 في المئة، فيما كان المعدل 3.5 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي و 0.9 في المئة في العام الذي سبقه.

وأكد فاطمي أمين: أن البيانات تظهر أن لدينا نموا في الإنتاج في جميع المجالات، وأن الشركات الصناعية المدرجة في البورصة التي تتولى 50٪ من إنتاج البلاد نمت بنسبة 6٪ أو أكثر كل شهر منذ تموز /يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث أن هذه الإحصائية تعد فريدة من نوعها.

واعتبر وزير الصناعة أن الحل لتجاوز التضخم يتمثل في زيادة الإنتاج في الوحدات الصناعية وقال: أن هذه الزيادة ستؤدي إلى العمالة والتوازن في النهاية بين العرض والطلب وانخفاض الأسعار.

روابط ذات صلة

وزير الصناعة : التبادل التجاري مع عمان يسجل زيادة بنسبة 70 بالمائة 

وزير الصناعة: العلاقات بين الشركات الإيرانية مع الدول الأخرى آخذة بالتوسع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تنكسيري: منطقة شمال الخليج الفارسي تتمتع بالأمن المطلوب

مشاط :لا هدنة إذا لم تستجب لمطالب الشعب اليمني

بالفيديو.. تداعيات الحرب الاقتصادية على سوريا تزداد مع أزمة المشتقات النفطية

القطاع الصناعي الإيراني يحقق نموا في الانتاج بنسبة 4.9 %

كيف نتخلص من صداع الرأس؟

في اتصال هاتفي بين وزير خارجية إيران وإسبانيا أميرعبداللهيان: إيران واحدة من أقوى الديمقراطيات في المنطقة