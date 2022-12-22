السويد تدعو مواطنيها إلى الاستعداد لانقطاع غير مسبوق للكهرباء

العالم - أوروبا

وتأتي دعوات الحكومة السويدية وسط انقطاع المفاعلات النووية والطقس البارد، ونقص الطاقة في أوروبا، بعد أن خفضت روسيا صادراتها من الغاز.

وقال وزير الدفاع المدني، كارل أوسكار بوهلين، إنّ "خطر الانقطاع حقيقي، وعلى السويديين أن يستعدوا لذلك"، مضيفاً أنّ "السويد لم تكن في مثل هذا الوضع من قبل".

وأضاف بوهلين أنّ "خطط الطوارئ يجب أن تأخذ في الاعتبار إمكانية انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة أو طويلة".

وأشار إلى أنّ "أولئك الذين يمكنهم في الظروف العادية الاعتناء بأنفسهم، يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك في أزمة مثل انقطاع التيار الكهربائي".

وتشمل التوصيات الرسمية الاحتفاظ بجهاز راديو يعمل بالبطارية ومصابيح كهربائية ومياه معبأة وطعام سهل التحضير.

وقال الوزير إنه في حالة الانقطاع يجب على الأسر تخصيص غرفة يمكن للأسرة البقاء فيها من أجل الحفاظ على الحرارة مع مرور الوقت، مشيراً إلى أنّ "هذه الإجراءات ليست محاولة للتخويف، لكن من الأفضل أن تكون مستعداً".

وقالت شركة المرافق السويدية "فاتنفول"، مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، إنها أرجأت إعادة تشغيل مفاعلها النووي "رينغالز 4" إلى 23 شباط/فبراير المقبل، وهو واحد من عدة حالات انقطاع في إمدادات الطاقة في بلدان الشمال الأوروبي.

وأعلنت الحكومة السويدية الأسبوع الماضي أنّها طلبت من مشغل شبكة الكهرباء الوطنية ومنظم الطاقة في البلاد تكثيف عملهما على تعزيز أمن إمدادات الطاقة على المدى القصير والطويل.

ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، على خلفية العقوبات الغربية الشاملة التي فُرضت على موسكو عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي طالبت بصورة أساسية بقطع إمدادات الطاقة، بعد أن كانت أوروبا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة إجمالية تفوق 40%.

وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أنّ الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى تقليص احتياجاته لتجنب نفاد الغاز في شتاء 2023-2024 في حال التوقف التام لشحنات الغاز الروسي.