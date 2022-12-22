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مشاط :لا هدنة إذا لم تستجب لمطالب الشعب اليمني

مشاط :لا هدنة إذا لم تستجب لمطالب الشعب اليمني
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

التقى مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن اليوم، وفد سلطنة عمان الذي يزور اليمن حالياً في إطار جهود السلطنة لإحلال السلام في اليمن.

العالم- اليمن

وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوفد الوطني الفريق الركن جلال الرويشان، أكد الرئيس المشاط على رغبة صنعاء في السلام العادل والمشرف الذي يحقق الاستقرار والرخاء لأبناء اليمن والمنطقة بصورة عامة.

وقال" لا يمكن أن يكون هناك هدنة إذا لم تستجب لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة المتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن النفطية والغازية وفتح جميع المطارات والموانئ، ولا مجال للتراجع عن حماية ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية".

وثمن الجهود والدور الايجابي لسلطنة عمان في تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.

وعبر عن استيائه الشديد للدور السلبي الذي تقوم به أمريكا وبريطانيا في الشأن اليمني وتماهي المبعوث الأممي مع حملات التضليل التي تقودها أمريكا وبريطانيا.

وأضاف المشاط "إن صبر الشعب اليمني ليس إلى ما لا نهاية" .. محذراً من أن الشعب اليمني قد يضطر لاتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على مصالحه.

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