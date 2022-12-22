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تنكسيري: منطقة شمال الخليج الفارسي تتمتع بالأمن المطلوب

تنكسيري: منطقة شمال الخليج الفارسي تتمتع بالأمن المطلوب
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

 أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران الادميرال علي رضا تنكسيري انه وبجهود المقاتلين الغيارى فإن منطقة شمال الخليج الفارسي تتمتع بالأمن المطلوب.

العالم - إيران

ولدى تفقده للقطعات البحرية لقوات حرس الثورة الاسلامية شمال الخليج الفارسي اليوم الخميس قال تنكسيري ان الهدف من الزيارات الميدانية لهذه القطعات هو تقييم جهوزية القوات البحرية ، مؤكدا ان افراد هذه القوات يتمتعون بمعنويات عالية واستعداد قتالي بالمستوى المطلوب.

واشار الادميرال تنكسيري الى ان القوة البحرية لحرس الثورة وطوال اقامة كأس العالم في دولة قطر اتخذت التدابير اللازمة لايجاد الأمن والاستقرار حول سواحل قطر ، موضحا ان بارجة القيادة (رودكي) قامت باكثر من 2500 دورية بحرية في المنطقة اضافة الى اكثر من 1300 دورية جوية قامت بها المروحيات والطائرات المسيرة.

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