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ترکیا
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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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بوتين: تسقيف اسعار المشتقات النفطية لا يجعلنا نخسر لاننا نبيع بالسعر الذي تم تحديده
بوتين: يحاولون تنظيم اسعار الغاز لكن هذا التنظيم يختلف عن محاولة السيطرة على اسعار النفط
بوتين: الغرب يحاول تثبيت ادوات جديدة في سوق الطاقة لا تناسبها
الرئيس بوتين: يوم الاثنين سأوقع مرسوما يأخذ بتدابير احترازية ضد قرار تحديد سعر الغاز الروسي
الرئيس بوتين: سندمر انظمة الباتريوت الاميركية في حال تم ارسالها الى اوكرانيا
الرئيس بوتين: روسيا ستسعى جاهدة لإنهاء أزمة اوكرانيا "كلما كان أسرع كان أفضل"
الرئيس بوتين: هدف موسكو ليس تدوير عجلة الأزمة الأوكرانية بل وضع حد لها
مقتل رئيس بلية اوكرانية موال لروسيا في خيرسون بانفجار سيارة ملغومة
الكرملين: تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت لن يسهم في تسوية الصراع بين موسكو وكييف
الكرملين: تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت لن يسهم في تسوية الصراع بين موسكو وكييف
الرئيس بوتين: هدف موسكو ليس تدوير عجلة الأزمة الأوكرانية بل وضع حد لها
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش
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