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بوتين: يحاولون تنظيم اسعار الغاز لكن هذا التنظيم يختلف عن محاولة السيطرة على اسعار النفط

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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