فلسطين.."فتح" تعلن موعد مهرجان انطلاقتها الـ58 في غزة

العالم - فلسطين

وقال القيادي حلس في بيان أصدره عقب اجتماع قيادة الحركة في قطاع غزة :" اجتمعت قيادة الحركة في قطاع غزة اليوم الخميس الموافق 22/12/2022 وناقشت ترتيبات احياء الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة انطلاقة حركة فتح وقد تقرر إقامة المهرجان وإيقاد الشعلة الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق 31/12/2022م في ساحة الكتيبة في مدينة غزة".

ووجه حلس في بيانه التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني الحر الأبي، داعياً إياهم للمشاركة الفاعلة وفاءً لدماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسراء الفلسطينيين الأبطال.