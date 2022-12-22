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فلسطين.."فتح" تعلن موعد مهرجان انطلاقتها الـ58 في غزة

فلسطين..
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مفوض عام التعبئة والتنظيم الأقاليم الجنوبية في حركة فتح أحمد حلس، مساء اليوم الخميس، موعد مهرجان احياء الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة حركة التحرير الوطني في فلسطين"فتح".

العالم - فلسطين

وقال القيادي حلس في بيان أصدره عقب اجتماع قيادة الحركة في قطاع غزة :" اجتمعت قيادة الحركة في قطاع غزة اليوم الخميس الموافق 22/12/2022 وناقشت ترتيبات احياء الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة انطلاقة حركة فتح وقد تقرر إقامة المهرجان وإيقاد الشعلة الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق 31/12/2022م في ساحة الكتيبة في مدينة غزة".

ووجه حلس في بيانه التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني الحر الأبي، داعياً إياهم للمشاركة الفاعلة وفاءً لدماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسراء الفلسطينيين الأبطال.

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