الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

رئيسي: العدو سعى بكل قواه من خلال أعمال الشغب لضرب الشعب الإيراني

الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

بحرب الاحزاب وصف الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اعمال الشغب الاخيرة التي جرت في البلاد مؤخرا  مشيرا الى ان كل التيارات الاستكبارية أتت إلى الميدان بكل قوتها لتوجه ضربة للشعب الايراني .

العالم - خاص بالعالم

رئيسي وفي كلمة له في مراسم تشييع شهداء الدفاع المقدس في العاصمة طهران قال ان مؤمرات الاعداء ضد ايران خاصة خلال احداث الشغب الاخيرة فشلت بشكل ذريع معتبرا ان سبب غضبهم يعود لإحراز ايران تقدما كبيرا في جميع المجالات رغم الحظر المفروض عليها.

قائد حرس الثورة الاسلامية في إيران اللواء حسين سلامي قال ان الحضور الكبير للشعب الايراني في مراسم تشييع الشهداء يظهر بأنهم لن ينسوا طريق الشهداء وسيواصلون السير على هذا الطريق حتى النهاية وسيدافعون عن ثورتهم ومبادئهم.

وقال اللواء حسين سلامي :"الشعب الايراني تسوده الوحدة والانسجام. ولا توجد قوة في العالم يمكنها ان تزعزع قدرته. الشعب الايراني قطع عهدا منذ انتصار الثورة الاسلامية حتى الان. هؤلاء الناس لا حصر لهم".

من جهته، قال نائب قائد حرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي في تصريح ادلى به لقناة العالم إن حضور الشعب الإيراني في الميدان ونزوله الى الشارع اليوم في طهران ومدن أخرى يؤكد وقوفه الى جانب الثورة الاسلامية، وليس قلة قليلة من الناس حرضهم الأعداء.

واقيمت في العاصمة طهران ومدن اخرى مراسم تشييع اربعمئة رفات شهيد مجهولي الهوية استشهدوا خلال فترة الحرب المفروضة على ايران قبل نحو اربعة وثلاثين عاما بمشاركة جماهيرية واسعة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

في ذكرى استشهاد بضعة النبي الأكرم (ص) ... ايران تهبّ لتشييع 400 شهيد مجهول الهوية 

ايران.. اليوم الوطني لتكريم الشهداء مجهولي الهوية

تشييع شهداء الحرب المفروضة على ايران + فيديو

المتحدث باسم الخارجية الاميركية يكرر تصريحاته التدخلية في شؤون ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مغرد سعودي: هل قُتِلَ محمد بن سلمان فِعلاً؟

بالفيديو.. رئيسي: العدو سعى بكل قواه من خلال أعمال الشغب لضرب الشعب الإيراني

إصابات باختناق خلال قمع الاحتلال 'مسيرة الخلود' عند حاجز قلنديا

تصنيف تونس رسميا تحت خط الفقر المائي

اليابان تعرب عن استيائها من تصرفات جنود القواعد الأمريكية بأراضيها

النزاهة العراقية: استقدام محافظ بابل ومدير عام صحة المحافظة الأسبقين