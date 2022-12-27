رئيسي: العدو سعى بكل قواه من خلال أعمال الشغب لضرب الشعب الإيراني

العالم - خاص بالعالم

رئيسي وفي كلمة له في مراسم تشييع شهداء الدفاع المقدس في العاصمة طهران قال ان مؤمرات الاعداء ضد ايران خاصة خلال احداث الشغب الاخيرة فشلت بشكل ذريع معتبرا ان سبب غضبهم يعود لإحراز ايران تقدما كبيرا في جميع المجالات رغم الحظر المفروض عليها.

قائد حرس الثورة الاسلامية في إيران اللواء حسين سلامي قال ان الحضور الكبير للشعب الايراني في مراسم تشييع الشهداء يظهر بأنهم لن ينسوا طريق الشهداء وسيواصلون السير على هذا الطريق حتى النهاية وسيدافعون عن ثورتهم ومبادئهم.

وقال اللواء حسين سلامي :"الشعب الايراني تسوده الوحدة والانسجام. ولا توجد قوة في العالم يمكنها ان تزعزع قدرته. الشعب الايراني قطع عهدا منذ انتصار الثورة الاسلامية حتى الان. هؤلاء الناس لا حصر لهم".



من جهته، قال نائب قائد حرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي في تصريح ادلى به لقناة العالم إن حضور الشعب الإيراني في الميدان ونزوله الى الشارع اليوم في طهران ومدن أخرى يؤكد وقوفه الى جانب الثورة الاسلامية، وليس قلة قليلة من الناس حرضهم الأعداء.



واقيمت في العاصمة طهران ومدن اخرى مراسم تشييع اربعمئة رفات شهيد مجهولي الهوية استشهدوا خلال فترة الحرب المفروضة على ايران قبل نحو اربعة وثلاثين عاما بمشاركة جماهيرية واسعة.

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