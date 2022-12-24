وزارة الصحة اليمنية: 4000 مريض مهددون بالموت الحتمي

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ولكن قد تنتهي هذه الجلسات الطبية وتنتهي معها امال هؤلاء المرضى في الحياة جراء نفاد الأدوية والمحاليل الخاصة نتيجة الحصار الذي اصبح يفاقم الوضع الانساني ويقتل من لم تقتله غارات العدوان السعودي.

وزارة الصحة اليمنية عبر تصريحاتها أكدت ان4000 مريض مهددون بالموت الحتمي نتيجة نفاد الأدوية الخاصة بجلسات الغسيل الكلوي في ظل المطالبات المستمرة لمنظمات الأمم المتحدة بتوفيرها خاصة مع عجز حكومة صنعاء عن استيرادها بسبب الحصار المفروض على البلاد.

هذا المركز يستقبل اكثر من ثمانمائة حالة اسبوعيا تستغرق الجلسة الواحدة اكثر من ثلاث ساعات وكل مريض يحتاج إلى غسلتين منتظمتين خلال الأسبوع.

لكن شحة الأدوية والسعة السريرية ونقص الاجهزة والكادر تعد عقبات تزيد من تعقيدات الوضع الذي يواجه القائمين على مختلف مراكز الغسيل الكلوي في اليمن.

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