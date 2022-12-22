سوريا.. قبيلة 'البكارة' العربية تنتفض ضد 'قسد' بريف دير الزور

العالم - سوريا

وتأتي انتفاضة قبيلة "البكارة" احتجاجاً على سياسة القوات الموالية لجيش الاحتلال الأمريكي بعد إيغالها العلني في قتل وخطف واغتصاب النساء، كما دعوا جميع أبناء القبيلة للانشقاق الفوري عن قوات "قسد" الموالية لأمريكيا، باعتبارها تنظيم "مرتزقة مأجورين".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر محلية بريف دير الزور، قيام أبناء قبيلة "البكارة العربية" في بلدتي (الحصان ومحيميدة) في ريف دير الزور الغربي، بإطلاق انتفاضتهم ضد قوات الاحتلال الأمريكي وقوات ما يسمى "مجلس ديرالزور العسكري" التابع "قسد" بقيادة المدعو أحمد الخبيل الملقب "أبوخولة" وقاموا بإحراق سيارتين عسكريتين تابعة للمجلس العسكري إضافة إلى السيطرة على المقرات العسكرية التابعة للمجلس في البلدة بعد طرد المسلحين منها.

وأضافت المصادر، أن المئات من سكان بلدتي الحصان ومحيميدة والقرى محيطية بها، تظاهروا منذ الصباح الباكر اليوم الخميس 22 كانون الأول / ديسمبر، وقاموا بقطع الطرقات ومهاجمة السيارات العائدة لـ"قسد" ومقراتها.

كما طالبوا أبناء قبيلتهم الذين يعملون تحت راية "قسد" و"المجلس العسكري" بالانشقاق الفوري، باعتبار أن "قسد" ومجلسها إرهابيين وقتلة ومغتصبي نساء.

وتأتي التظاهرات المسلحة لأبناء قبيلة البكارة على خليفة مقتل فتاتين بعد خطفهن من قرية حوايج البومعصة على أيدي"أبوخولة " القائد المدعوم من قبل جيش الاحتلال الأمريكي وشقيقه المدعو "أبو حيدر" والاعتداء عليهما قبل قتلهما ورمي جثتهما، ومقتل الشاب مهيدي اللايذ الملقب دقدوق على يد "قسد".