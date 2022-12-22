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الاحتلال الأمريكي يسرق 95 صهريجاً من النفط السوري باتجاه العراق

الاحتلال الأمريكي يسرق 95 صهريجاً من النفط السوري باتجاه العراق
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة مقدّرات البلاد من المناطق التي يسيطر عليها، وأخرج خلال الساعات الماضية 95 صهريج نفط عبر معبري الوليد والمحمودية غير الشرعيين مع العراق.

العالم-سوريا

ونقلت وكالة الانباء السورية سانا عن مصادر محلية من ريف اليعربية قولها أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت كمية جديدة من النفط المسروق من حقول الجزيرة والمنطقة الشرقية من البلاد عبر 65 صهريجاً عبر معبر المحمودية غير الشرعي، و30 صهريجاً عبر معبر الوليد غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة على الحدود مع العراق.

هذا وقد أكد سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، يوم أمس، أن استمرار نهب قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا المرتبطة بها لثروات سوريا من نفط وقمح تسبب بتفاقم معاناة الشعب السوري.

وأشار السفير السوري إلى أن بلاده تستغرب تجاهل البعض غير المقبول لهذا الواقع.

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