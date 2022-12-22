الكونغرس يوافق على موازنة عام 2023 بقيمة 1.7 تريليون دولار

العالم-الامريكيتان

وسيكون إجمالي الإنفاق المتصور في هذه الميزانية أعلى مما كان عليه في عام 2022، عندما تم تحديد هذا الرقم عند 1.52 تريليون دولار، وستخصص معظم الأموال 858 مليار دولار للدفاع، مع تخصيص 722.5 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي.

وتعتزم واشنطن تخصيص 44.9 مليار دولار للدعم الطارئ لأوكرانيا، وكذلك لحلفاء "الناتو"، وفي الوقت نفسه، في ميزانية العام الجاري، تم تقديم دعم إجمالي لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان مخططا في عام 2023.

وتم تخصيص أكثر من 300 مليون دولار "لمواجهة نفوذ روسيا"، بما في ذلك دعم "استقلال الطاقة والاستقرار الاقتصادي" للبلدان "الواقعة تحت ضغط" روسيا.

كما تضمن مشروع الميزانية تعديلا يسمح بسحب أصول رجال الأعمال الروس التي تم تجميدها نتيجة العقوبات المفروضة عليهم، ونقلها إلى أوكرانيا.