مقاومة الضفة ومصاعب ائتلاف نتنياهو

العالم – مع الحدث

أي واقع تعيشه الضفة المحتلة في ظل المواجهات اليومية مع الاحتلال؟

كيف أدت مقاومة الفلسطينيين الى احباط مخططات العدو في اسقاطها؟

ماذا بعد اعلان نتنياهو تمكنه من التوصل لتشكيل حكومته الجديدة؟

وما الصعوبات امام ائتلافه الوزاري في ظل الانقسامات الداخلية الحادة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د. سهل الناطور، ورئيس مركز الدراسات المستقبلية احمد رفيق عوض، والقيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد شلح.