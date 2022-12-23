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مقاومة الضفة ومصاعب ائتلاف نتنياهو

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

بقيت الضفة المحتلة علی حالها في مقاومة الاحتلال ومعها المواجهات اليومية المتواصلة مع قوات الاحتلال فيما تمكن نتنياهو في الدقائق الاخيرة من الوقت المخصص له لتشكيل حكومته من التوصل لائتلاف وزاري جديد بحسب ما أبلغه لرئيس الكيان، علی ان تتبين هوية الوزراء رسمياً خلال أيام في ظل توقعات بأن تضم اعتی الارهابيين المتطرفين.

العالممع الحدث

  • أي واقع تعيشه الضفة المحتلة في ظل المواجهات اليومية مع الاحتلال؟
  • كيف أدت مقاومة الفلسطينيين الى احباط مخططات العدو في اسقاطها؟
  • ماذا بعد اعلان نتنياهو تمكنه من التوصل لتشكيل حكومته الجديدة؟
  • وما الصعوبات امام ائتلافه الوزاري في ظل الانقسامات الداخلية الحادة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين د. سهل الناطور، ورئيس مركز الدراسات المستقبلية احمد رفيق عوض، والقيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد شلح.

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