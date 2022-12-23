الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

خبير: سوريا لا تثق بأردوغان.. قد ينقلب عليها في حال نجح في الانتخابات

خبير: سوريا لا تثق بأردوغان.. قد ينقلب عليها في حال نجح في الانتخابات
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

اعتبر المحلل السياسي السوري، نمرود سليمان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ملف المصالحة مع سوريا، لم يقدم إجابات لما ستؤول إليه حال جبهة النصرة (المحظورة في روسيا) والفصائل المسلحة، وكذلك تواجد قوات بلاده على الأرض السورية.

العالم - سوريا

وقال سليمان، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “يتساءل البعض من السوريين وهم على حق: ماذا عن جبهة النصرة، والفصائل العسكرية الأخرى، ما بعد المصالحة؟ ماذا عن الاحتلال التركي للأراضي السورية؟ لا إجابات من أردوغان”.

وأضاف: “النظام السوري يرغب بالمصالحة، ولكن مختلف في التوقيت. هو يريدها بعد الانتخابات القادمة، كي لا يستفيد منها أردوغان"، وقال بالأمس، وجه حزب الشعب الجمهوري التركي، أقوى أحزاب المعارضة التركية، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، مفادها “لا تتصالح مع النظام التركي، ونحن جاهزون لتنفيذ كل مطالبك، إذا استلمنا السلطة”.

وأردف المحلل قائلا: “لا يوجد لديه ثقة بأردوغان. ربما ينقلب، إذا نجح في الانتخابات القادمة من جهة.

وبخصوص موقف المعارضة السورية المدعومة تركيا، من المصالحة؛ قال سليمان: “المعارضة السورية في تركيا، لا تأثير لها لها في سوريا. حتى في إدلب مرفوضة، وهي تعيش في ضياع سياسي”.

وأضاف: “إلى هذه اللحظة، لم يصدر منها بيان أو تصريح، حول المصالحة بين سوريا وتركيا. كما أن الخلافات بينها تنخر جسمها السياسي. المعارضة السورية هي حاجة تركية، تستخدمها متى تشاء”.

المصدر: "وكالة أوقات الشام الاخبارية" عن "سبوتنيك"

روابط ذات صلة

روسيا تعلن عن استعدادها لاستضافة لقاء بين إردوغان والأسد

إردوغان: هدف عملية 'المخلب - السيف' إنشاء حزام أمني على طول حدودنا الجنوبية

موسكو تحذر تركيا من 'زعزعة الاستقرار' في سوريا

إردوغان يتحدث عن احتمال إطلاق تركيا عملية برية في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الامن الايراني: الهدوء سائد في البلاد بفضل جهود ووعي الشعب

خبير: سوريا لا تثق بأردوغان.. قد ينقلب عليها في حال نجح في الانتخابات

تكنولوجيا الفضاء الإيرانية تُقلق "إسرائيل": قدرات صاروخية عابرة للقارات

استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذ عملية دهس + فيديو

التضخم كارثي.. من يتلاعب بسعر صرف الدولار؟

كوريا الشمالية تنفي مزاعم إمداد روسيا بالأسلحة