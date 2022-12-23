رئيس لكنيسة الكلدانية في العراق والعالم يناشد المرجعية الدينية

العالم - العراق

وقال ساكو خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "على المرجعية الدينية في النجف الاشرف مواصلة دورها الريادي في محاسبة الفاسدين، واعادة فتح ابوابها اليهم والاشارة اليهم بالفساد في وجوههم".

واضاف ان "المسحيين تعرضوا الى الابتزاز والأجبار على الدخول للأسلام من قبل جهات متطرفة ومتعصبة دينياً".

وبشأن مقابلته مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اكد ساكو بأن الاخير،"وعد بمعالجة جميع المشاكل العالقة التي تعاني منها الطائفة المسيحية"، موضحاً: "طالبت السوداني بتخفيف الخطابات الاعلامية والتركيز على الافعال".

واكد ان "رئيس الوزراء واعٍ للمشاكل والتحديات التي يواجهها، وهو شخصية مرموقة قادرة على العمل والتغيير بشرط أن يمنح مساحة كافية"، موضحاً انه " في حال فشلت الحكومة الجديدة في بناء الدولة سيتحول العراق لبلد غير صالح للعيش".

كما كشف الرئيس الاعلى للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، عدد المسيحيين الذين هاجروا من العراق، قائلا، إن "اكثر من 500 الف مسيحي هاجر العراق نتيجة الارهاب"، مشيرا الى ان "انعدام الثقة في المستقبل المجهول، والتهميش والخطاب الديني المتشدد الذي يتعرضون له والاعمال الارهابية ساهمت في هجرة العديد من ابناء طائفته".



وبشأن السياسيين الذين يمثلون المسيح في الحكومة، اكد ساكو، انهم "لا يمثلون المكون كونهم لم يأتوا بطرق صحيحة وجاءوا لمصالحهم".



وتابع ان "الدولة لم تقوم بإعمار اي من الكنائس الموجودة في نينوى لذالك وجهت بإعادة إعمار منازل المسيحيين قبلها"، لافتا الى ان "الفساد يعيق تنفيذ المشاريع في نينوى".