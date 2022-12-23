وزيرا خارجية ايران وهولندا يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين

العالم - ايران

وأشار امير عبداللهيان إلى تاريخ العلاقات بين إيران وهولندا الممتد على أربعمائة عام، وأكد استعداد ايران لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات أكثر من ذي سبق.

كما هنأ أمير عبداللهيان هولندا حكومة وشعباً بعيد الميلاد.

بدوره أشار وزير خارجية هولندا، إلى السياق التاريخي للعلاقات بين البلدين، وأكد على جهود هذا البلد لمواصلة المحادثات الثنائية حول القضايا السياسية والقنصلية، وأعلن استعداده لإجراء المشاورات السياسية الثنائية.

كما هنأ وزير خارجية هولندا، إيران حكومةً وشعباً، وخاصةً المسيحيين، بالعام الجديد.