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وزيرا خارجية ايران وهولندا يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين

وزيرا خارجية ايران وهولندا يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

تبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الهولندي فوبكي هوكسترا، وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والدولي.

العالم - ايران

وأشار امير عبداللهيان إلى تاريخ العلاقات بين إيران وهولندا الممتد على أربعمائة عام، وأكد استعداد ايران لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات أكثر من ذي سبق.

كما هنأ أمير عبداللهيان هولندا حكومة وشعباً بعيد الميلاد.

بدوره أشار وزير خارجية هولندا، إلى السياق التاريخي للعلاقات بين البلدين، وأكد على جهود هذا البلد لمواصلة المحادثات الثنائية حول القضايا السياسية والقنصلية، وأعلن استعداده لإجراء المشاورات السياسية الثنائية.

كما هنأ وزير خارجية هولندا، إيران حكومةً وشعباً، وخاصةً المسيحيين، بالعام الجديد.

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وزيرا خارجية ايران وهولندا يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين