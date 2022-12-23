الصين تفرض عقوبات على اثنين من الأمريكيين ردا على مزاعم بشأن حقوق الإنسان

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وجاء في بيان الخارجية الصينية: "في 9 ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات غير قانونية على اثنين من المسؤولين الصينيين بذريعة ما يسمى بقضية حقوق الإنسان في التبت.. قررت الصين اتخاذ تدابيرعقابية ردا على ذلك وفرضت عقوبات ضد يو ماوتشونغ (الذي عمل مستشارا لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايكل بومبيو) للسياسة الخارجية، وتود شتاين، (نائب مدير شؤون موظفي اللجنة التنفيذية للكونغرس الأمريكي بشأن الصين)".

ولفت البيان إلى أن السلطات الصينية "جمدت" ممتلكاتهما المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أنواع أخرى من الممتلكات في أراضي جمهورية الصين الشعبية. كما يحظر على الكيانات والأفراد الصينيين الدخول في أي معاملات والتعامل مع هؤلاء المواطنين الأمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، يحظر دخول أفراد عائلاتهما المباشرين أراضي جمهورية الصين الشعبية.

يشار إلى أنه في الـ9 ديسمبر، فرضت السلطات الأمريكية عقوبات بذريعة انتهاك حقوق الإنسان في منطقة التبت ذاتية الحكم الصينية ضد السكرتير السابق للجنة الحزب لهذه المنطقة، وو ينغ جيه، وكذلك رئيس إدارة الأمن العام المحلي، تشانغ هونغبو.