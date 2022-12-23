موسكو تعلن ردها على إجراءات الغرب وضع سقف لسعر النفط الروسي

العالم - روسيا

وأوضح نوفاك في تصريح صحفي أن خفض الإنتاج مطلع العام المقبل قد يصل إلى 500 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا.

وأشار إلى أن موسكو تخطط أيضا لحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول والكيانات القانونية التي ستطلب الامتثال لسقف الأسعار في العقود.

وأوضح أنه وفقا لنتائج العام الحالي، سينمو إنتاج النفط في روسيا بنسبة 2% ، إلى 530 مليون طن.

تجدر الإشارة إلى أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا وافقت مطلع ديسمبر الجاري على وضع سقف لأسعار النفط الروسي.

وبحسب الإجراء التي اتفقت عليه هذه المجموعة فإن الدول لن تشتري النفط من روسيا بسعر أعلى من 60 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، ستستمر العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تستطيع الوصول إلى بدائل للموارد الروسية بسبب موقعها الجغرافي، في استيراد النفط الروسي.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتزم التوقيع على مرسوم بشأن الإجراءات الجوابية فيما يتعلق بفرض سقف لأسعار النفط في بداية الأسبوع المقبل.