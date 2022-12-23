وزير الخارجية الصين لنظيره الأمريكي: لا يمكنكم الحديث عن التعاون والطعن في وقت واحد

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وأضاف وزير الخارجية الصيني، وفق بيان صادر اليوم الجمعة: "لقد دافعت الصين دائما عن السلام والوفاء بأهداف ميثاق الأمم المتحدة.. والصين تقف إلى جانب المجتمع الدولي، وتدعم السلام والمفاوضات. وسنواصل لعب دورنا البناء في حل الأزمة الأوكرانية".

وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مرارا وتكرارا أن إطالة وتعقيد الأزمة الأوكرانية ليس في مصلحة جميع الأطراف، داعيا إلى ضرورة حل الأزمة سلميا.

من جانب آخر، أكد الوزير الصيني لنظيره الأمريكي خلال المحادثة، أنه يتعين على واشنطن التعامل بشكل مناسب مع مخاوف بكين، قائلا: "يتعين على الولايات المتحدة أن تأخذ مخاوف الصين المشروعة على محمل الجد، وأن تتوقف عن كبح وقمع تنمية الصين.. لا يمكن للولايات المتحدة أن تسعى إلى الحوار والانخراط في الاحتواء والتحدث عن التعاون والطعن في نفس الوقت".

وأشار إلى أن سياسة الولايات المتحدة في ردع الصين هي "استراتيجية قديمة للترهيب.. لم تنجح في الماضي ولن تنجح في المستقبل. الصين ستواصل الدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".

وبحسب الوزير الصيني، يجب أن تتشكل أجواء جديدة في العلاقات بين البلدين في العام المقبل، قائلا: "يأمل الجميع أن تبدأ العلاقات الصينية الأمريكية في التعافي".