شاهد.. صنعاء ترفض هدنة دون الإستجابة لمطالب اليمنيين

العالم – خاص بالعالم

لا هدنة دون الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة، والتي تتمثل في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن، وفتح جميع المطارات والموانئ.

شرطٌ أكد عليه رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، في مقابل أي تمديد للهدنة يمكن التوصل إليها عبر الوساطة العمانية. لكنه شدد أيضا على رغبة صنعاء في السلام العادل والمشرف الذي يحقق الاستقرار والرخاء لأبناء اليمن والمنطقة بصورة عامة.

المشاط وخلال استقباله الوفد العماني في العاصمة اليمنية صنعاء، حذر من أن صبر الشعب اليمني ليس إلى ما لا نهاية، وأنه قد يضطر لاتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على مصالحه. والتي تتمثل في حماية ثرواته النفطية والغازية، مؤكدا أنه لا مجال للتراجع عن هذه الثوابت.

الوفد العماني الذي وصل صنعاء عبر مطارها، جاء لبحث آخر المستجدات والتطورات مع الجانب اليمني في صنعاء،ونقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية.

رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام، قال إن تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وانهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن.

المفاوضات التي تجري في سلطنة عمان وصلت الى طريق مسدود، وفق مصادر يمنية، حيث رفضت دول تحالف العدوان تنفيذ الوعود التي كانت تبنتها، ما أدى إلى تصعيد المجلس السياسي الأعلى حيث أعلن رفضه استمرار ما اسماها حالة اللا سلم واللا حرب.