دمشق.. مركز خدمة المواطن الإلكتروني يواصل عمله أيام العطلة القادمة

العالم - سوريا

وأوضح مدير مديرية تقانة خدمة المواطن المهندس سامر يماني في تصريح لمراسلة سانا أن المركز سيقدم خلال أيام العطلة خدمات خلاصة السجل العدلي “غير محكوم” والسجل المدني “إخراج قيد فردي- بيان زواج- بيان ولادة- بيان طلاق- بيان وفاة”، إضافة إلى خدمة سجل العاملين في الدولة “غير عامل”.

ولفت يماني إلى أن الخدمات السابقة سيتم توافرها عبر خدمة البريد فقط إضافة إلى توفر خدمة منح جواز سفر بأولوية “عادي فقط”، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والاتصالات والتقانة، موضحاً أن سبب عدم استقبال بقية الخدمات خلال العطلة هو تعطيل الجهات المعنية ومكاتب الارتباط المتعلقة بها.

وأشار يماني إلى أنه يمكن للمواطنين طلب معاملاتهم من خلال الموقع الإلكتروني، مبيناً أن المركز يستقبل شكاوى المواطنين على الرقم 8000 خلال ساعات الدوام الرسمية.

وأوضح يماني أنه يتم تسديد رسوم المعاملات الكترونياً عبر مصارف مرتبطة بمنظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، وهي المصرفان التجاري السوري والعقاري، وبنك بيمو السعودي الفرنسي والبركة وبنك سورية الدولي الإسلامي والشام.

ونوه يماني بأنه يمكن دفع الرسوم إما من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف الخاص بالعميل أو من خلال تطبيق المصرف الإلكتروني بعد إدخال رقم المعاملة المطلوب دفع رسومها، كما يمكن التسديد من خلال خدمة سيريتل كاش لمشتركي سيريتل أو خدمة كاش موبايل لمشتركي إم تي إن.