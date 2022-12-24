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هل يمكن تعويض قلة النوم في يوم آخر؟

هل يمكن تعويض قلة النوم في يوم آخر؟
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

يعتقد كثيرون أن تعويض النقص في ساعات النوم من خلال قضاء ساعات في الفراش في أيام العطلات مثلا، إلا أن ذلك يتعارض مع دراسة صحية حديثة أثبتت خطأ هذا الاعتقاد.

العالم - منوعات

وأشار أخصائي طب النوم في "مايو كلينيك"، الدكتور بهانو براكاش كولا، إلى أن الدراسة كشفت إمكانية تحسن ردود الفعل لمن يعاني من اضطرابات في النوم بعد 7 أيام، إلا أن المهام المعرفية الأخرى كالدقة لم تتعافى.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة لمدة أسبوعين والذين اعتقدوا أنهم بخير كان أداؤهم ضعيفا في الاختبارات المعرفية والانعكاسية.

وأرجعت الدراسة ذلك لأن الدماغ يحتاج إلى دورات نوم غير متقطعة لامتصاص مهارات جديدة، وتشكيل ذكريات مهمة، وإصلاح الجسم من التعب أثناء النهار.

فخلال النوم، يتعافى الجسم، ويصلح نفسه على المستوى الخلوي، حسبما نقلت "سي إن إن".

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هل يمكن تعويض قلة النوم في يوم آخر؟

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