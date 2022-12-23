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عيد الشهداء البحرينيين.. "شهداؤنا مشاعل الحرية"- 2013

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

في 17 من شهر ديسمبر/ كانون الاول من العام 2013، احيا البحرينيون عيد الشهداء بشعار موحد "شهداؤنا مشاعل الحرية". وشكل توحيد هذا الشعار علامة على ان البحرينيين بدأوا يواجهون النظام بوحدة الكلمة والموقف.

خاص بالعالم

وشهدت العاصمة المنامة ومعظم مناطق البحرين تظاهرات حاشدة احياءاً لعيد الشهداء، وتلبية لدعوة ثورة ائتلاف 14 من فبراير الذي دعا الى فعالية حاشدة استمراراً لرفض سياسات النظام الكيدية وتنديداً بالاجراءات القمعية لمطالب الشعب البحريني ورفضاً لخطاب الملك الذي ألقاه بمناسبة عيد جلوسه على العرش، مؤيداً فيه قيام اتحاد بين البحرين والسعودية.

ورفع المحتجون شعارات دعت الى اسقاط النظام ورحيل الملك، كما افترشوا الشوارع واقاموا سلاسل بشرية في مناطق عديدة منها سترة والنويدرات وشهركان المعامير.

وكانت قوات النظام قد فرضت طوقاً امنياً على العاصمة المنامة واقامت نقاط تفتيش في اهم شوارع البحرين لمنع المحتجين من الوصول الى العاصمة مركز الدعوات الاحتجاجية لاحياء عيد الشهداء.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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