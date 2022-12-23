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تعديل سادس على الحكومة الاردنية يقتصر على حقيبة السياحة والآثار

تعديل سادس على الحكومة الاردنية يقتصر على حقيبة السياحة والآثار
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

وافق ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الخميس، على تعديل حكومي جديد اقتصر على حقيبة "السياحة والآثار".

العالم - الاردن

جاء ذلك وفق مرسوم أعلنه الديوان الملكي الأردني، كما يعدّ هذا التعديل السادس في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة منذ تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وجاء في المرسوم الملكي "يُعيّن معالي السيد مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي، وزيرا للسياحة والآثار".

كما صدر مرسوم آخر بالموافقة على قبول استقالة وزير السياحة والآثار نايف الفايز، الذي قرر مجلس الوزراء تعيينه رئيسا لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وكان الخصاونة أجرى التعديل الخامس على حكومته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشمل 10 وزارات.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2020، كلّف الملك الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهده منذ توليه سلطاته الدستورية في السابع من فبراير/شباط 1999.

جدير بالذكر أن محافظات الجنوب في الأردن شهدت مطلع الشهر الجاري إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانا.

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