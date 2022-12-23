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ما وراء تراجع نتنياهو عن اطلاق النار على اتفاق ترسيم الحدود؟

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية اللبناني الاسبق د. عدنان منصور، ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو عندما كان خارج السلطة وفي صف المعارضة، اعتبر ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان المحتل، بانه مضر باسرائيل ولا يخدم مصالحها، وانه ليس اتفاقاً تاريخياً بل اذعان تاريخي.

خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان معارضة نتنياهو في باديء الامر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية تأتي نتيجة الخلافات الداخلية السياسية من اجل تسجيل نقاط، وان تصريحه للاستهلاك المحلي لا اكثر تحضيراً للانتخابات النيابية، وكأنه يريد ان يجذب الناخبين الاسرائيليين ويظهر لهم بأنه المدافع الاول عن مصالح "اسرائيل" الاستراتيجية وعن امنها.

واوضح منصور، ان كيان الاحتلال كان يعلم جيداً ان ترسيم الحدود مع لبنان كان في صالحه حيث اخذ ما كان يريده مسبقاً وهو حقل كاريش وبدأ في استخراج الغاز وتصديره، في المقابل اخذ لبنان قانا، مشيراً الى ان نتنياهو قال انه يستبعد التراجع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان وان هذا الاتفاق قد امّن مصالح "اسرائيل"، وذلك بعد فوز حزب الليكود في الانتخابات الاسرائيلية، وكان قبل شهرين قال انه سيطلق النار على هذا الاتفاق بعد فوزه بالانتخابات.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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ما وراء تراجع نتنياهو عن اطلاق النار على اتفاق ترسيم الحدود؟