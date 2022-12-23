ما وراء تراجع نتنياهو عن اطلاق النار على اتفاق ترسيم الحدود؟

خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان معارضة نتنياهو في باديء الامر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية تأتي نتيجة الخلافات الداخلية السياسية من اجل تسجيل نقاط، وان تصريحه للاستهلاك المحلي لا اكثر تحضيراً للانتخابات النيابية، وكأنه يريد ان يجذب الناخبين الاسرائيليين ويظهر لهم بأنه المدافع الاول عن مصالح "اسرائيل" الاستراتيجية وعن امنها.

واوضح منصور، ان كيان الاحتلال كان يعلم جيداً ان ترسيم الحدود مع لبنان كان في صالحه حيث اخذ ما كان يريده مسبقاً وهو حقل كاريش وبدأ في استخراج الغاز وتصديره، في المقابل اخذ لبنان قانا، مشيراً الى ان نتنياهو قال انه يستبعد التراجع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان وان هذا الاتفاق قد امّن مصالح "اسرائيل"، وذلك بعد فوز حزب الليكود في الانتخابات الاسرائيلية، وكان قبل شهرين قال انه سيطلق النار على هذا الاتفاق بعد فوزه بالانتخابات.

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