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قتيلان و4 جرحى إثنان منهم في حالة خطرة في إطلاق النار بباريس

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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