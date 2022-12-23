'الغارديان': شركة أمريكية تساعد السعودية على تبييض صورتها

العالم – السعودية

وقالت الصحيفة إن شركة إيدلمان للعلاقات العامة الأمريكية؛ استملت 9.6 مليون دولار من النظام السعودي مقابل تلميع صورته، في صفقات على مدى السنوات الأربع الماضية، مع واحدة من أكثر الأنظمة الاستبدادية في العالم.

وذكرت الصحيفة أن" النظام السعودي دفع أكثر من 5.6 مليون دولار لشركة إيدلمان؛ مقابل تلميع صورته أمام الرأي العام الأمريكي، من خلال التركيز الإعلامي على ثناء جهود الحكومة السعودية في تمكين المرأة، والترويج لصورة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة في واشنطن."

وأضافت أن" الحكومة السعودية وقعت صفقة مع شركة إيدلمان بقيمة تفوق الـ 3 مليون دولار، مقابل تزويد مشروع نيوم بالمشورة الاستراتيجية والعلاقات الإعلامية، وغيرها من الأعمال الترويجية حتى يوليو 2023".

وأشارت إلى أنه" في أغسطس 2022، قامت شركة United Entertainment التابعة لشركة إيدلمان، بالتعاقد مع صندوق الاستثمارات العامة؛ للترويج لجولة الجولف السعودية المثيرة للجدل LIV".

ولفتت إلى أن "منظمة فريدوم هاوس الدولية صنفت السعودية كواحدة من “أسوأ الدول” في العالم من حيث حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية".

ونقلت الصحيفة عن مايكل أبراموفيتز، رئيس فريدوم هاوس، إن "الحكومة السعودية تقيد حقًا جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا وتنخرط في السجن التعسفي والتعذيب وإعدام المعارضين".

بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون للقمع السعودي، لم تتحسن هذه الصورة إلا قليلاً منذ اغتيال وتقطيع أوصال الصحفي في واشنطن بوست في أكتوبر 2018 ، جمال خاشقجي ، وهي العملية التي خلصت المخابرات الأمريكية إلى أنها تمت بموافقة من محمد بن سلمان.

لكن خلال تلك الفترة نفسها، تم تسليط الضوء على الصورة التي قدمتها الحكومة السعودية إلى الجماهير الأمريكية المؤثرة بمساعدة المقاولين الرئيسين، بما في ذلك شركة إيدلمان.

إذ منذ مقتل خاشقجي، تلقت شركة العلاقات العامة القوية أو تم التعاقد معها لتلقي 9.6 مليون دولار (7.9 مليون جنيه إسترليني) كرسوم من الوكالات الحكومية والشركات التي يسيطر عليها النظام السعودي، وفقًا لتحليل الجارديان لوثائق وزارة العدل الأمريكية التي أتاحتها وزارة العدل الأمريكية.

وقد ركز معظم عمل شركة إيدلمان لصالح النظام السعودي على إعادة تأهيل سمعته في الولايات المتحدة، وهو جهد كانت المملكة قد بدأته قبل مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين.

في فبراير 2020 ، سجلت شركة إيدلمان كوكيل أجنبي يمثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية ، وهي شركة تصنيع مواد كيميائية مملوكة للأغلبية من قبل الحكومة ، للترويج لتجمع “بيزنس 20″ للمديرين التنفيذيين ، الذي انعقد في ذلك العام في الرياض.

تضمن العمل ، الذي كان موجهاً إلى الجمهور الأمريكي وكان من المتوقع أن يدفع لشركة إيدلمان أكثر من 5.6 مليون دولار (4.6 مليون جنيه إسترليني) ، إرسال بيانات صحفية منتظمة تحتفل بموضوعات مثل ” دمج النساء في الأعمال التجارية ” و ” مضاعفة الجهود لتمكين النساء والشباب “.

تضمن أحد الإصدارات اقتباسًا من الأميرة ريما بنت بندر آل سعود ، السفيرة السعودية في الولايات المتحدة ، التي “أثنت على التزام المملكة العميق بتمكين المرأة”.

في وقت لاحق من عام 2020 ، وافقت شركة إيدلمان على تزويد نيوم ، وهي مدينة جديدة بقيمة 500 مليار دولار (414 مليار جنيه إسترليني) في شمال غرب المملكة بـ “المشورة الاستراتيجية” و “العلاقات الإعلامية” و “تحديد أصحاب المصلحة والمشاركة” وغيرها من الأعمال الترويجية والعلامات التجارية.

في الولايات المتحدة الأمريكية وقعت إيدلمان في الأصل عقدًا لمدة ثلاثة أشهر ؛ ووافقت الشركة منذ ذلك الحين على تمديدين على الأقل لمواصلة علاقتها مع نيوم حتى يوليو 2023.

المصدر: سعودي ليكس