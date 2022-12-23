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الشيخ يزبك: لانتخاب رئيس يحمل هم اللبنانيين ويحسن إدارة المؤسسات

الشيخ يزبك: لانتخاب رئيس يحمل هم اللبنانيين ويحسن إدارة المؤسسات
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

توجه رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، في الخطبة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك، بالتبريك "للعالم وخصوصاً للمسيحيين لذكرى ولادة روح الله عيسى بن مريم 0عليهما السلام).

العالم - لبنان

ووصف الشيخ يزبك نبي الله عيسى (عليه السلام) بانه، الروح التي تشرف بها الوجود فأحيت العالم وبعثت الأمال في نفوس المستضعفين والفقراء، بإشراقة شمس الغد للقيم الإنسانية لتسود المحبة والرحمة بعدما عم الظلم والفساد والشقاء، وتسعد البشرية، ويشفى المريض ويعافي المصاب بالجهل وتعود الروح بطهرها ويهتدي الضالط.

وتابع: "أسأل الله تعالى أن يخرج العالم من مهازله ووحشيته والدمار إلى بر الأمن والأمان، وأن تكون الذكرى منعطفاً نحو سلام العالم، وأن تكون ذكرى الولاة بركة تحل على وطننا لبنان للخروج من الضياع والتفكك، ومنطلقا للقاء والحوار والتفاهم، بالمحبة التي أرساها المسيح لإحياء النفس المتعطشة للخروج من مصائبها وأزماتها، بإحياتها بالمؤسسات الفاعلة وفي مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية، بانتخاب رئيس يحمل هم اللبنانيين ويحسن إدارة المؤسسات".

وأمل "ببركة ولادة السيد المسيح، أن تتوحد الفصائل الفلسطينية في مواجهة العدو الإسرائيلي المحتل، الذي لا يراعي أبسط القيم الإنسانية، وحش خرج من معقله ويعلن الشيطان الأكبر أنه الشريك، ويلوح بشعار الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، كذبا ودجلا وافتراء لا رادع له إلا بالمقاومة والقوة التي لا تلين في سبيل التحرير، وإن ذلك اليوم آت لا محال".

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