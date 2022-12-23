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رابع سفينة من الصادرات الإيرانية تغادر إلى فنزويلا

رابع سفينة من الصادرات الإيرانية تغادر إلى فنزويلا
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

غادرت السفينة الرابعة التي تحتوي على شحنة صادرات إيرانية الى فنزويلا بواسطة الأسطول البحري للجمهورية الإسلامية الايرانية.

العالم- ايران

وافادت مجموعة الملاحة البحرية الإيرانية، انه انسجاما مع سياسات الحكومة الايرانية وتأكيدا على ضرورة زيادة تصدير البضائع الإيرانية الى الأسواق العالمية، فان أول سفينة تحتوي على شحنات تصديرية للمصنعين الإيرانيين تغادر إلى فنزويلا.

ومن المقرر إرسال السفينة التالية التي تحتوي على شحنات تصدير إيرانية إلى فنزويلا في فبراير/شباط العام القادم 2023، إذا اكتملت السعات المتوقعة.

كما أعلنت شركة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في عدة مراسلات مع الجهات المختصة والغرف التجارية ، عن استعدادها لإنشاء خط منتظم لتصدير البضائع إلى فنزويلا، ولن يكون لدى الأسطول الوطني الايراني للنقل البحري أي قيود في هذا المجال.

وتشير الدراسات الاقتصادية التي تم إجراؤها إلى أن شحن البضائع عن طريق البحر له تأثير كبير على شحنات التصدير للمصدرين الإيرانيين، وما يقترح للتجار والمصدرين من طرق اخرى وهي مزيج من الطرق البرية والسكك الحديدية لنقل البضائع المصدرة إلى فنزويلا يؤدي بالإضافة إلى زيادة الوقت وارتفاع التكاليف الجانبية ايضا ، وإذا كانت هناك زيادة في الطلب على شحن البضائع إلى هذا البلد، فإن شركة الملاحة البحرية الايرانية ستخفض بالتأكيد تكلفة الشحن باستخدام سفن ذات حمولة اكبر.

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