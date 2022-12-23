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رئيسة بلدية في باريس: الهجوم وقع ضد مركز للجالية الكردية في العاصمة

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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