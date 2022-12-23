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في مجالات صناعة السيارات والأدوية والأسمدة...

كينيا ترغب في التعاون مع روسيا

كينيا ترغب في التعاون مع روسيا
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

كشف سفير كينيا لدى روسيا، بنسون أوغوتو، اليوم الجمعة، عن" تعاون محتمل بين نيروبي وموسكو في مجال صناعة السيارات، بالإضافة لإقامة مشاريع مشتركة في مجالي الأدوية والأسمدة".

العالم- إفريقيا

وقال أوغوتو "نحث رجال الأعمال الروس على الاستثمار في جميع المجالات".

وأضاف: "أدعو الممثلين الروس للحضور إلى كينيا لدراسة وضع السوق وفهم احتياجاتنا. يمكننا التعاون ليس فقط في صناعة السيارات، بل وإنشاء شركات مشتركة في مجالات أخرى".

وأوضح أن "المجال الواعد للتعاون يتمثل في إنتاج الأدوية والأسمدة. حالياً نستورد معظم الأسمدة، لكن يمكن إنتاجها على أرضنا. نرغب بتطوير هذه المنطقة".

وأشار السفير إلى أن "كينيا تسعى لتطوير صناعتها بهدف إنتاج سلع معدة للتصدير إلى الدول الأفريقية والقارات الأخرى".

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في مجالات صناعة السيارات والأدوية والأسمدة... كينيا ترغب في التعاون مع روسيا

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