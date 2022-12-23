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تحذيرات من تحركات السفيرة الأميركية في العراق ولقائها المسؤولين

تحذيرات من تحركات السفيرة الأميركية في العراق ولقائها المسؤولين
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

حذر المحلل السياسي العراقي مؤيد العلي، من استمرار تحركات السفيرة الأميركية في بغداد ولقاءاتها بالمسؤولين رفيعي المستوى، لافتا الى ان اميركا تسعى لزعزعة استقرار العراق من خلال محاولة إعادة الإرهابيين من سورية ومخيم الهول لإيجاد حواضن جديدة لداعش الارهابي.

العالم - العراق

وقال العلي، ان "اميركا تحاول تقليل عدد النازحين من الإرهابيين وعوائلهم في المخيمات التي تحميها حيث تسعى من خلال سفيرتها في بغداد الينا رومانسكي الى إعادة هؤلاء الإرهابيين الى العراق" حسب "المعلومة".

وأضاف ان "تحركات السفيرة الأميركية ولقائها عددا من الشخصيات النافذة واخرها وزيرة الهجرة فأنها تحمل دوافع لخدمة الإرهاب ولتوفير بيئة وحواضن جديدة لعناصر داعش الاجرامي".

وبين ان "السفيرة الأميركية تتحرك باتجاه تخفيف الضغط على الجانب السوري من خلال السعي لإفراغ مخيمات الإرهاب وخصوصا الهول بهدف زعزعة استقرار العراق من جديد، خصوصا مع ارتفاع حدة التوتر في مناطق كركوك وديالى وحزام بغداد، حيث لا يخلو الملف من تدخلات أميركية بهدف زعزعة الاستقرار".

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