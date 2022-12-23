الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة 'سو-25' ومروحية 'مي-8' أوكرانيتين

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جاء ذلك في إطار الإفادة اليومية لوزارة الدفاع عن التقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية الخاصة ليوم الجمعة 23 ديسمبر، حيث تابع بيان الوزارة أن القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا في محور كوبيانسك وتدمير مركبتي مشاة قتالية وأربع مركبات نتيجة للنيران التي لحقت بمعاقل العدو في منطقة خاركوف. وفي اتجاه كراسنوليمان بجمهورية لوغانسك الشعبية، ضربت الطائرات الهجومية والمدفعية حشد قوات العدو ومعداته، إضافة إلى تدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بجمهورية لوغانسك الشعبية، حتى بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا ومرتزقة، و3 مدرعات قتالية، وشاحنتين صغيرتين.

باتجاه دونيتسك، واصلت القوات الروسية، مدعومة بطائرات هجومية وضربات مدفعية عملياتها الهجومية، حيث تسببت الضربات عالية الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية في إلحاق الهزيمة بمعاقل العدو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تصفية أكثر من 80 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب وعدد دبابتين و5 مدرعات قتالية و6 مركبات.

وباتجاه جنوب دونيتسك، ونتيجة للأعمال النشطة للوحدات الروسية، وتدمير نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تصفية ما يصل إلى 45 جنديا أوكرانيا و4 ناقلات جند مدرعة و3 شاحنات صغيرة.

كما ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية 62 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النيران ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 87 مقاطعة، كما تم تدمير مستودعي ذخيرة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تدمير محطة AN/TPQ-50 المضادة للبطاريات أمريكية الصنع في منطقة مدينة خاركوف، وتم فتح وتدمير محطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ الأوكرانية "إس-300" المضادة للطائرات.

كذلك فقد تم تدمير نظام M777 المدفعي الأمريكي أثناء قتال مضاد للبطاريات بالقرب من قرية سيليدوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين أوكرانيتين من راجمات صواريخ "غراد"، والتي كان يتم منها قصف قرى جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 طائرات مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية في جمهورية لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومنطقة زابوروجيه، وتم اعتراض صاروخين من راجمات "هيمارس" الأمريكية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

351 طائرة

189 مروحية

2704 طائرة بدون طيار

399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

7207 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

936 راجمة صواريخ متعددة

3702 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

7722 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية