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قائد الثورة الاسلامية: المرحوم شيباني كان مناضلا حقيقيا ومثابرا على العمل والجهد

قائد الثورة الاسلامية: المرحوم شيباني كان مناضلا حقيقيا ومثابرا على العمل والجهد
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

وصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الفقيد عباس شيباني بالمناضل بالمعنى الحقيقي للكلمة ، ومثابرا على العمل والجهد ومن الصالحين.

العالم- ايران

سماحة قائد الثورة الاسلامية، وبعد ان ادى صباح اليوم الجمعة صلاة الميت على جثمان المرحوم عباس شيباني الذي وافاه الأجل مساء أمس الخميس، اشاد بالمناقب السامية للفقيد وخاصة الخدمات التي قدمها في سبيل النهضة التي قام بها الامام الخميني الراحل (طاب ثراه) قبل انتصار الثورة السلامية وبعد انتصارها.

واضاف آية الله الخامنئي: "ان الدكتور شيباني كان من الاشخاص الصاحين بالمعنى الحقيقي للكلمة ونحن نعرفه منذ أمد بعيد وربما منذ خمسين عاما ونيف، انه كان انسانا نشطا وخيّرا ومبادرا للعمل وكان مناضلا بالمعنى الحقيقي للكلمة، انه كان حقا هكذا ".

يذكر ان الفقيد عباس شيباني من الرعيل الاوائل من المناضلين في فترة الثورة الاسلامية، توفي مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 91 عاما، وتولى عدة مناصب منها عضو مجلس الثورة، عضو مجلس خبراء كتابة الدستور، وزير الزراعة، خمس دورات نائب في مجلس الشورى الاسلامي، رئاسة جامعة طهران، مرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية في الدورتين الثانية والخامسة، و3 دورات عضو في المجلس البلدي لطهران.

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