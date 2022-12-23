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مصادر فرنسية عن محامي الجالية الكردية: القتلى الثلاثة في هجوم باريس من الجالية

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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