يسبب فساد آل سعود.. سلسلة تغريدات تؤكد فرق مكة المكرمة+فيديو

العالم- السعودية

وعلق "الدوسري" على الفيديو قائلا "صلوا الجمعة في بيوتكم ولاتلقوا بانفسكم الى التهلكة ف #مكه_المكرمه تغرق في فساد ال سعود ,لا وجود لتصريف المياه حتى غرق بيت الله كما غرقت جدة من قبل. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يامراخين الوالدين ."

يشار إلى أنه ضربت سيول جارفة، منطقة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الجمعة، أغرقت مناطق المدينة وجرفت الناس والسيارات في الشوارع.

وشهدت العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة، وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات لهذه الأجواء المناخية.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر غرق مناطق واسعة، خاصة في مكة. حيث تكدست السيارات في حي العتيبية بعد أن جرفتها السيول القوية.

ونشر حساب"حقوق الضعوف" هذا الفيديو لأمطار غزيرة في مكة المكرمة تحولت إلى سيول بسبب انعدام الخدمات.

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وعلق الحساب عليه قائلا"هؤلاء الضعوف هم ضحايا الفساد والمشاريع الوهمية، تشهد #مكة_الان امطار غزيرة تحولت إلى سيول بسبب انعدام الخدمات".

وفي نفس السياق نشر حساب "المفتاح" هذه الصورة لفيضانات مفاجئة في مكة المكرمة إثر الأمطار الغزيرة.

وعلق الحساب على الصورة قائلا"مراسل الـ BBC في الشرق الأوسط Sebastian Usher: ينشر فيديوهات مرعبة لسيارات اجتاحت #مكة_المكرمة، في أحدث عاصفة تسببت بفيضانات مفاجئة".

كما نشر الناشط السعودي "تركي الشلهوب" هذا الفيديو على تويتر وعلق عليه قائلا:

"اللهم الطف بأهل مكة. #مكه_الان".

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بدوره نشر الناشط اليمني "عزيز الضبيبي" هذا الفيديو لسيول جارفة تجتاح مكة المكرمة وكتب على الفيديو "... رؤية ابن سلمان 2030 سيول جارفة تجتاح مكة المكرمة النظام السعودي ليس أمينا على بيت الله الحرام #آل_سعود_يهود".

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