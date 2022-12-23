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السعودية: الفشل المتكرر في احتواء الفيضانات + فيديو

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "المفتاح" في تويتر مقطع فيديو لسيول تجتاح مكة المكرمة ما يظهر الفشل المتكرر للنظام السعودي في احتواء الفيضانات.

العالم- السعودية

وجاء في الحساب" الصحافة الأجنبية تنشر مقاطع لسيول #مكة_المكرمة، بعد الفشل المتكرر للحكومة #السعودية في تصريف مياه الأمطار ومواجهة الفيضانات المدمرة".

في نفس السياق نشر الناشط السعودي "غانم الدوسري" في حسابه على تويتر مقطع فيديو لسيول جارفة تغرق شوارع مكة المكرمة وتجرف الناس والمركبات.

وعلق "الدوسري" على الفيديو قائلا "صلوا الجمعة في بيوتكم ولاتلقوا بانفسكم الى التهلكة ف #مكه_المكرمه تغرق في فساد ال سعود ,لا وجود لتصريف المياه حتى غرق بيت الله كما غرقت جدة من قبل. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يامراخين الوالدين ."

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