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مراسل العالم: شهيد و12 جريحا بينهم مهاجرون أفارقة جراء القصف المدفعي للعدوان السعودي على منطقة الرقو في محافظة صعدة اليمنية

الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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