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الحديدة.. إصابة طفلين ومواطن بانفجار أجسام من مخلفات العدوان

الحديدة.. إصابة طفلين ومواطن بانفجار أجسام من مخلفات العدوان
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أصيب طفلان شقيقان ومواطن يمني، اليوم الجمعة، بانفجار ألغام من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بمحافظة الحديدة.

العالم- اليمن

وأفاد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بإصابة طفلين شقيقين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات غارات العدوان في مديرية التحيتا، بالإضافة إلى إصابة مواطن بلغم من مخلفات العدوان بذات المديرية.

وأشار إلى ان استمرار سقوط ضحايا القنابل العنقودية والألغام سببه عدم توفّر الأجهزة الكاشفة لها، رغم المطالبات المتكررة للأمم المتحدة بالسماح بدخولها البلاد كضرورة إنسانية مُلحة، وحق من حقوق المجتمع اليمني.

يشار إلى أن مواطنين أصيبا الاثنين الماضي، جراء الألغام والقنابل العنقودية في مديرية حريب بمأرب ومديرية المصلوب الجوف.

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الحديدة.. إصابة طفلين ومواطن بانفجار أجسام من مخلفات العدوان

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