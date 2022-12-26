الإعلام الإسرائيلي يكشف عن صفقات مشبوهة بين نتنياهو والمتطرفين

العالم - خاص بالعالم

رئيس الكنيست ياريف ليفين، اكد ان التصويت على الحكومة سيجري يوم الخميس المقبل، وذلك قبل ايام من انتهاء التفويض الممنوع لرئيس الوزراء المكلف للقيام بالتشكيل.

وفازت كتلة نتنياهو المؤلفة من أحزاب يمينية متطرفة في الانتخابات الشهر الماضي، لكن نتنياهو واجه صعوبات أكبر مما كان متوقعا في إتمام اتفاقات الائتلاف.

وستكون هذه الحكومة الاكثر تطرفا في تاريخ كيان الاحتلال وهو ما سيؤثر على الفلسطينيين والمستوطنين ايضا، ما ينذر بحالة انقسام في كيان الاحتلال.

حكومة نتنياهو المتطرفة باتت تثير مخاوف الفلسطينيين حيث اكدت القوى الوطنية والإسلامية والحركة الأسيرة في قطاع غزة، ان كيان الاحتلال لديه النية للمصادقة على قانون لإعدام الأسرى، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، محذرين من تمادي كيان الاحتلال في سياسته الإجرامية بحق الأسرى داخل السجون واحتجازه جثامين الشهداء.

وسائل اعلام اسرائيلية كشفت عن صفقات مشبوهة ابرمها نتنياهو مع أكثر الشخصيات داخل الكيان تطرفا وإثارة للجدل، والتي مكنته من تشكيل حكومة.

حيث انه تم الاتفاق على تخصيص ميزانية غير مسبوقة، لشق وتطوير الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفتح المجال امام المتطرفين لفرض سيادة الكيان المحتل على الضفة الغربية.

واوضحت صحيفة"يسرائيل هيوم" ان القرار يأتي كجزء من الاتفاقية الائتلافية بين الحزب الصهيوني الديني وحزب الليكود.

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