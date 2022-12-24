المعارضة التركية تدعو لإخراج اللاجئين السوريين في تركيا

العالم - خاص بالعالم

دعوة يستهدف من خلالها بشكل رئيسي اللاجئون السوريون والذين يتجاوز عددهم4 ملايين سوري وفق احصائيات رسمية.



لم تكتفي المعارضة بالتصريح بل تعدى الامر للافتات انتشرت في شوارع تركيا تدعو لاخراج اللاجئين

وأكد ماهر ادالار وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض:"تواجد اللاجئين في تركيا صحيح انه كان عملا انسانيا لكن المدة طالت وتركيا تأثرت كثيرا في ذلك وتحديدا الاقتصاد، لذلك تاتي هذه الدعوات طبيعية وباتت مطلبا رئيسيا للشارع التركي الذي بات يدعو للحل مع سوريا واعادة اللاجئين".

تقول المعارضة بان اول قراراتها بعد الفوز بالانتخابات سيكون اعادة اللاجئين الى بلادهم، خطوة باتت مؤثرة على الناخب التركي لتصنع انقساما في الشارع بين مؤيد ومعارض لكنها وفق مراقبين تساهم في تصعيد خطاب العنصرية في البلاد.

وقال محمد هاكان مواطن تركي:" هناك انقسام حاد الآن لدى الاتراك وهذه الدعوات التي اطلقتها المعارضة هي جزء مما يطالبه المواطنون لذلك هذا الحديث حول اعادة اللاجئين يروق للكثيرين في تركيا وبات لزاما ان يكون هناك حل سريع.



اللافتات التي انتشرت في شوراع تركيا والتي حملت توقيع حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة حملت ايضا رسائل خارجية للاتحاد الاوروبي والعالم حول قرار المعارضة الانسحاب من اتفاقية اللاجئين فور انتهاء الانتخابات.

التصريحات ضد وجود اللاجئين في تركيا وابرزهم اللاجئون السوريون، واللافتات التي تدعو لطردهم باتت جزءا رئيسيا من وعود تضعها المعارضة للناخب التركي من اجل الظفر في الانتخابات القادمة.

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