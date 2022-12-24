روسيا تدين الهجوم الإرهابي في إسلام أباد

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وقالت زاخاروفا في بيان: "تدين روسيا بشدة منفذي العمل الإرهابي الذي طال عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية... والذي أعلن تنظيم طالبان الباكستاني الإرهابي مسؤوليته عنه".

وأضافت: "أسفر هذا الهجوم الجبان عن مقتل ضابط وإصابة آخرين من رجال الشرطة". ولفتت إلى ازدياد النشاط الإرهابي في عدد من المقاطعات الباكستانية، حيث تُستهدف أجهزة إنفاذ القانون والمدنيين.

وتابعت: "نعرب عن تضامننا مع إسلام أباد في مواجهة هذا التهديد العالمي، ونؤكد سعينا لتعزيز التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية، لمكافحة الإرهاب في الصيغ المتعددة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، وأيضا على أساس ثنائي".

أعلنت الشرطة الباكستانية، الجمعة، انفجار سيارة ملغمة عند نقطة تفتيش في العاصمة إسلام آباد. وتبنت "طالبان باكستان" العملية لاحقا، وقالت إن الهجوم جاء ردا على مقتل عضو بارز في الحركة.