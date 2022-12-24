أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- سياست روز ..

قدرات إيران في مجال الطائرات المسيرة والحرب السيبرانية , كابوس مرعب لأمريكا والصهاينة .

- اطلاعات ..

الوزير عبد اللهيان ..إيران تتمتع بوجود أقوى نظام ديمقراطي في المنطقة .

- جمهوري اسلامي ..

الإتحاد الأوروبي .. ليس هناك بديل عن الإتفاق النووي ومن لا يتصور ذلك يخدع نفسه.

- ايران ..

عودة البيت الأبيض لسكة الدبلوماسية..بلينكن يدعم المفاوضات بعد فشل سيناريو الإضطرابات بإيران .

- قدس ..

مهدي المشاط .. لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مالم تتحقق مطالبات الشعب اليمني .

- كيهان ..

مصرع وإصابة ثلاثة جنود صهاينة في هجمات فلسطينية مسلحة بالضفقة الغربية .

- افتاب يزد ..

الرئيس الفرنسي يحث بلدان حلف الناتو على الحد من تبعيتها العسكرية لأمريكا .

- ارمان ملي ..

بوتين يحذر من إرسال صواريخ باتريوت الأمريكية لأوكرانيا .. الحرب ستطول أكثر .

- مردم سالاري ..

هجوم إنتحاري بسيارة مفخخة في إسلام آباد وحركة "تحريك طالبان" االباكستانية تعلن مسؤوليتها .

- وطن امروز ..

لجنة التحقيق الخاصة بالكونغرس توصي برفض أهلية ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة .

- جوان ..

باريس ولندن تستقبلان أعياد الكريسمس بموجة إضرابات واسعة النطاق وأجواء فوضى داخلية .

- خراسان ..

مستقبل المرأة الأفغانية المظلم تحت حكم طالبان .. التعليم الجامعي ممنوع وعالم الثقافة ممنوع .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

SV

1-سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها الذي يحمل تساؤل يقول

(هل سيصل ماكرون لهدفه ؟) ..

صعد الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون من انتقاداته لامريكا في الآونة الاخيرة خاصة على صعيد القضايا التجارية ومبيعات الغاز لاوروبا داعيا بلدان الناتو والاتحاد الاوروبي للحد من تبعيتها الاقتصادية والعسكرية لامريكا . وسبق ان دعا ماكرون لتشكيل جيش اوروبي موحد.

(هناك من يعتقد أن ماكرون سيكون شارل ديغول آخر, لكن الأوضاع الدولية والداخلية بفرنسا لا تدل على ذلك )

ان ماكرون يدعو الاخرين للحد من التبعية لامريكا في الوقت الذي ترتبط فيه فرنسا بقيود تبعية تجارية وعسكرية عديدة مع امريكا, كما ان الاوضاع الداخلية بفرنسا بوجود اضرابات وتظاهرات مستمرة تعكس فشل ماكرون داخليا ايضا . وهذا يعني ان هناك مسافة طويلة بين ماكرون والتحول لديغول آخر .

2- خراسان ..

في مقالها ( دلال "إسرائيل" وحاجة موسكو) كتبت صحيفة خراسان ..

سارع الرئيس الروسي بوتين للاتصال هاتفيا برئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو مهنئا بعدم ساعات قليلة فقط من اعلان الاخير عن تشكيل حكومة جديدة والعودة للسلطة بتل ابيب الامر الذي طرح تساؤلات حول طبيعة هذا الاهتمام الروسي .

(قد يرتبط الأمر بالحرب الأوكرانية وحاجة روسيا لقيام نتنياهو بحث اللوبي الصهيوني بأمريكا على عرقلة الدعم العسكري لكييف )

والواقع قد تكون هناك خلافات عديدة بين روسيا والكيان خاصة بشأن سوريا الا ان هناك مصلحة مشتركة بين موسكو ونتنياهو بالذات تتمثل في ترجيح وجود ادارة جمهورية وربما برئاسة ترامب او من على غراره بالبيت الابيض بدلا من بايدن والديمقراطيين .

3-كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقريرها ( وزير صهيوني ينصح بعدم التسرع بالهجرة من الكيان )..

اتسعت دائرة المخاوف في الكيان الصهيوني من استقطاب "حركة الهرب من اسرائيل " للمزيد من التأييد خاصة من قبل ابناء الجيل الجديد في هذا الكيان ز

( وزير الدولة الصهيوني للشؤون الداخلية نصح من يفكرون بالخروج من فلسطين المحتلة بعدم التسرع طارحا وعودا فارغة )

ان الكيان يشهد موجة هجرة عكسية مع عهودة نتنياهو على رأس حكومة عنصرية دينية يمينية هي الاكثر تطرفا حتى بمقاييس الكيان نفسه, الامر الذي زاد من مشاعر الياس من المستقبل خاصة بين ابناء الجيل الجديد وسط مخاوف جدية من احتمال اقتراب هذا الكيان من نهايته بالتورط في حروب اوسع واكثر خطورة ودمارا .

4- آفتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في مقالها ( تحذير .. علييف وأردوغان يلعبان بالنار )..

الى حد الان فشلت كل الوساطات في حل المشاكل بين جمهوريتي ارمينيا واذربيجان ,ولعل العامل الرئيسي الكامن وراء هذا الفشل هو انزلاق الرئيس الاذربيجاني الهام عليوف وراء احلام وطموحات الرئيس التركي باحياء الدولة العثمانية,

( من هذا المنطلق لم تعد الخلافات بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان تتحدد بأزمة قره باغ بل إتسعت لتشمل أراضي أرمينية أيضا )

ما يريده عليوف في خارطة طريق مع اردوغان هو اقتطاع اراضي ارمينية محاذية لايران لايجاد طريق ارتباط ارضي جغرافي بين تركيا وجمهورية اذربيجان على حساب ارمينيا والجغرافيا السياسية برمتها بجنوب القفقاس وهو ما تعارضه ايران بحزم . ان المناورات العسكرية التركية الاذربيجاينة الاخيرة قرب الحدود الايرانية الارمينية لعب حقيقي بالنار ,وتطور بالغ الخطورة في هذه المنطقة .

5- ايران ..

كتبت صحيفة ايران في مقالها حول تشكيل حكومة جديدة في الكيان الصهيوني يحمل عنوان ( جرس إنهيار داخلي )..

قد لا تطول سعادة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بنجاحه بتشكيل حكومة جديدة والعودة للسلطة بعد عامين من خسارتها . فمستقبل حكومته سيكون مرهونا برضى التيارات الاكثر تطرفا وعنصرية دينيا وقوميا حتى بمقاييس هذا الكيان نفسه ..

( إن فرص بقاء حكومة نتنياهو ستكون على كف عفريت مواقف وسياسات قادة التيارات الدينية الصهيونية الأكثر تطرفا )

وبالطبع نتنياهو نفسه صهيوني وعدواني بامتياز هو الاخر مع فارق ان لديه الحد الادنى من الخبرة لتفادي تسريع واقع وتيرة انهيار وزوال هذا الكيان قدر الامكان ,على عكس حلفائه في هذا التحالف ممن قد يفجرون الاوضاع بشكل كامل بالضفة وينزلقون بحرب متعددة الجبهات بشكل متزامن رغم ضعف وهشاشة الجيش الصهيوني .

كما ستكون هناك خلافات بشأن العديد من الازمات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية بينه وهذه التيارات, واي تعارض وخلافات في الرأي ستؤدي لانسحاب نواب هذه التيارات من التحالف واسقاط حكومة نتنياهو.