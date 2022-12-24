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محمود عباس يرفض استهداف الاحتلال "الوجود المسيحي" بفلسطين

محمود عباس يرفض استهداف الاحتلال
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،أبناء شعب فلسطين في الوطن والخارج، وجميع شعوب العالم، بمناسبة احتفالهم بأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية.

العالم - فلسطين

وفي رسالته، قال محمود عباس: "إننا نواجه اليوم إجراءات المحتلين، بوحدتنا وتمسكنا بثوابتنا الوطنية وصمودنا على أرضنا، ووقوف العالم إلى جانب الحق والعدل".

وأضاف عباس: "لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي والمسيحية في منطقتنا، التي هي جزء لا يتجزأ من نسيج شعبنا ومنطقتنا"، مؤكدا "مواصلة العمل من أجل تثبيت روايتنا الفلسطينية، ونقض الرواية الصهيونية الزائفة".

وأردف: "سنتصدى لأية إجراءات عنصرية تهدف لمحو هويتنا الوطنية، وتراثنا الثقافي المسيحي والإسلامي".

ودعا المجتمع الدولي إلى "التوقف عن الصمت، ووقف الجرائم الإسرائيلية بوقف أعمال التوسع الاستيطاني وضم الأراضي، وخلق نظام استعماري عنصري، وما يصاحب ذلك من تغيير لهوية وطابع مدينة القدس، واستباحة مقدساتها المسيحية والإسلامية".

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محمود عباس يرفض استهداف الاحتلال "الوجود المسيحي" بفلسطين

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