التطبيع السعودي مع 'اسرائيل'.. الی العلن

العالم - انقلاب الصورة

اما السعودية التي تعتبر رأس هذه الحربة وتدبر وتجهز كل الارضية اللازمة للتطبيع ولها مع التطبيع حكاية طويلة كانت من تحت الطاولة، اليوم قررت ان تباشر بالتطبيع علناً فاستقبل موقع قناة العربية رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في مقابلة مطولة بالانجليزية.

وتعهد نتنياهو بالسعي الی اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السعودية ما ان يتولی منصبه. وخلال هذا اللقاء مع العربية قال ان السلام مع المملكة سیكون نقلة نوعية بين (اسرائيل) والعالم العربي.

وقال رئيس الحركة الاسلامية للاصلاح د. سعد الفقيه:"السعودية كانت متحمسة اكثر من الامارات (للتطبيع) وهي التي دفعت الامارات ودفعت البحرين ودفعت السودان (للتطبيع) واغرت السودان بالمال، كي يطبع مع "اسرائيل". والان، تضغط السعودية علی باكستان وماليزيا للتطبيع مع (اسرائيل)، الضغط شديد وهو بالمال، محمد بن سلمان متحمس للتطبيع وهو يريد التطبيع امس قبل اليوم".