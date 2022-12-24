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فيديوغرافيك.. فيضانات عارمة تجتاح مكة واتهامات بـفشل ابن سلمان

السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

تعرضت مدينة مكة السعودية لموجة سيول عارمة، تسببت في جرف أعداد كبيرة من المركبات، بالتزامن مع تحذيرات صدرت من السلطات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

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فيديوغرافيك.. فيضانات عارمة تجتاح مكة واتهامات بـفشل ابن سلمان

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